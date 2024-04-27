Пригородные поезда в Кузбассе с 1 мая перейдут на летний график движения

С 1 мая пригородные поезда в Кузбассе традиционно перейдут на летний график движения. Это связано с сезонным увеличением пассажиропотока. Всего летом будет ездить 21 электропоезд.
Ежедневно курсировать будут пригородные поезда в направлении Новокузнецк — Томусинская, Новокузнецк — Ерунаково, Новокузнецк — Белово, Белово — Бочаты и Тайга — Томск.
По средам и воскресеньям можно будет уехать в направлении Кемерово — Плотниково, по понедельникам и четвергам — Кемерово — Шишино.
На Тайгинском узле по вторникам, пятницам и субботам пригородные поезда поедут в Кемерово, а по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям маршрут будет — Тайга — Болотная и Тайга — Юрга.
Всего летом будут курсировать 84 пригородных поезда по 11 направлениям. На 45 маршрутах увеличено количество вагонов, а у 12 поездов сократят время в пути на 1−5 минут.
Также мы писали, что 28 апреля в Кемерово начнут работать сезонные автобусные маршруты.