В Ростовской области ухудшилось качество воздуха, сообщают о «песке из Сахары»

На странице портала можно найти карту с цветовой схемой качества воздуха в различных городах и населенных пунктах, а также пояснения к изображению. Сейчас часть донского региона отмечена желтым цветом, это означает, что люди могут вдыхать загрязняющие вещества, которые потенциально вредны, вызывают кашель или першение в горле.