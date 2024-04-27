В Ростовской области ухудшилось качество воздуха, сообщают о «песке из Сахары»

Ухудшение качества воздуха зафиксировали на территории Ростовской области, в частности, в донской столице. Обновленные данные за 27 апреля 2024 года предоставил сервис AccuWeather.
На странице портала можно найти карту с цветовой схемой качества воздуха в различных городах и населенных пунктах, а также пояснения к изображению. Сейчас часть донского региона отмечена желтым цветом, это означает, что люди могут вдыхать загрязняющие вещества, которые потенциально вредны, вызывают кашель или першение в горле.
— Загрязнение достигло высокого уровня, воздуха является небезопасным для людей с повышенной чувствительностью. Если вы почувствуете затрудненное дыхание или раздражение горла, сократите время пребывания на улице, — говорится на сайте.
Некоторые донские СМИ утверждают, что в Ростовскую область могли попасть частицы песка из Сахары. О «пылевом следе» раньше также сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом в Гидрометцентре России, наоборот, пыльных бурь в регионе не прогнозируют в течение ближайших 48 часов.