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В Ростовской области ухудшилось качество воздуха, сообщают о «песке из Сахары»

В Ростовской области зафиксировали ухудшение качества воздуха.

Источник: Комсомольская правда

Ухудшение качества воздуха зафиксировали на территории Ростовской области, в частности, в донской столице. Обновленные данные за 27 апреля 2024 года предоставил сервис AccuWeather.

На странице портала можно найти карту с цветовой схемой качества воздуха в различных городах и населенных пунктах, а также пояснения к изображению. Сейчас часть донского региона отмечена желтым цветом, это означает, что люди могут вдыхать загрязняющие вещества, которые потенциально вредны, вызывают кашель или першение в горле.

— Загрязнение достигло высокого уровня, воздуха является небезопасным для людей с повышенной чувствительностью. Если вы почувствуете затрудненное дыхание или раздражение горла, сократите время пребывания на улице, — говорится на сайте.

Некоторые донские СМИ утверждают, что в Ростовскую область могли попасть частицы песка из Сахары. О «пылевом следе» раньше также сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом в Гидрометцентре России, наоборот, пыльных бурь в регионе не прогнозируют в течение ближайших 48 часов.

экология