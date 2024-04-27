Очередь перед Крымским мостом выросла в 2,5 раза

«По состоянию на 11.00 в очереди со стороны Тамани находятся 164 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.
В 9.00 в очереди стояли 68 транспортных средств по направлению в Крым.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.