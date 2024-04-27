В Челябинске трамваи прекратят ездить по проспекту Победы

Весь день 28 апреля трамваи не будут ездить по проспекту Победы на участке от Каслинской до Чичерина. Как пояснили в ОГКУ «Организатор перевозок», между Свердловским проспектом и Краснознаменной рабочие займутся монтажом стрелочных переводов, чтобы запустить трамваи-челноки во время предстоящего ремонта рельсов.