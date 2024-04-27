В Челябинске трамваи прекратят ездить по проспекту Победы

В Челябинске временно изменятся трамвайные маршруты № 14, № 15, № 16 и № 22. На альтернативные схемы движения электротранспорт переключится с 22:00 27 апреля до 8:00 29 апреля.
Весь день 28 апреля трамваи не будут ездить по проспекту Победы на участке от Каслинской до Чичерина. Как пояснили в ОГКУ «Организатор перевозок», между Свердловским проспектом и Краснознаменной рабочие займутся монтажом стрелочных переводов, чтобы запустить трамваи-челноки во время предстоящего ремонта рельсов.
Временные маршруты трамваев будут выглядеть так:
№ 14 «ЦХП — ЧЭМК».
№ 15 «ЧТЗ — Горького — Першино».
№ 16 «Автовокзал — Карла Маркса — Российская — Кирова — Автовокзал» и «Автовокзал — Кирова — Российская — Карла Маркса — Автовокзал».
№ 22 «Чистопольская — Карла Маркса — Кирова — Першино».