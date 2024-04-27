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Паводки в Казахстане отступают: домой вернулись 36,7 тысячи человек

АЛМАТЫ, 27 апр — Sputnik. Более 36,5 тысячи человек вернулись в свои дома после эвакуации из-за небывалых наводнений в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Источник: Sputnik.kz

В Западно-Казахстанской области ситуация стабилизируется. Как сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, продолжается мониторинг подтопленных дачных территорий. Сотрудники департаментов по ЧС и полиции совместно патрулируют затопленные территории.

«Мониторинг ситуации в Атырауской области продолжается. Ведется контроль уровня воды. В целях защиты от паводков в городе Атырау непрерывно ведутся работы по укреплению дамб. На сегодняшний день проведено укрепление дамб протяженностью 498 километров».

сообщил представитель МЧС Аскар Шарип.

По его же словам, в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях из 6148 жилых домов и 2794 дворовых территорий отведена вода.

С начала паводка спасено и эвакуировано 119 220 человек, в том числе 44 776 детей.

По республике вернулись домой 36 745 человек. 6 909 человек находятся в пунктах эвакуации. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 27 тысяч человек.