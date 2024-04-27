Движение троллейбусов № 8 в Нижнем Новгороде приостановят с 29 апреля

Движение троллейбусов маршрута № 8 приостановят с связи с заменой трамвайных путей на Сормовском шоссе (на пересечении с улице Народной) с 29 апреля до 23 мая, сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова в социальных сетях.