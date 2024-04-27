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Движение троллейбусов № 8 в Нижнем Новгороде приостановят с 29 апреля

Это связано с заменой трамвайных путей.

Движение троллейбусов маршрута № 8 приостановят с связи с заменой трамвайных путей на Сормовском шоссе (на пересечении с улице Народной) с 29 апреля до 23 мая, сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова в социальных сетях.

«Дата возобновления движения троллейбусов по Сормовскому шоссе будет зависеть от хода работ», — рассказала Чернышова.

Она напомнила, что движение трамваев № 6 и № 7 все еще организовано только по Сормовскому кольцу.

«На компенсирующем автобусном маршруте А-89 количество рейсов в будние дни будет увеличено в полтора раза за счет сокращения времени межрейсового отстоя и выпуска на линию дополнительного автобуса», — уточнила старшая смены.

Ранее сообщалось, что выпуск электробусов увеличен на маршруте Э-17 в Нижнем Новгороде.