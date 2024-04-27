Телефонные мошенники придумали новые схемы «развода»

Одна из пострадавших получила звонок в мессенджере, где ей сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредиты в разных банках. Чтобы избежать потери денег, ей посоветовали взять кредит и перевести средства на безопасный счет. Жительница Минска поверила и перевела мошенникам около 18 тысяч рублей.