Телефонные мошенники придумали новые схемы «развода»

«За неделю в Московское РУВД поступило пять заявлений от жертв аферистов, которые представляются работниками сотовых компаний», — сказано в сообщении ведомства.
Одна из пострадавших получила звонок в мессенджере, где ей сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредиты в разных банках. Чтобы избежать потери денег, ей посоветовали взять кредит и перевести средства на безопасный счет. Жительница Минска поверила и перевела мошенникам около 18 тысяч рублей.
Еще одна минчанка лишилась крупной суммы денег из-за продления договора на тарифный план. О необходимости продлить его ей сказали телефонные мошенники. Позже ей сообщили, что договор является поддельным, начнется расследование и в ее квартире будет проведен обыск.
Чтобы сохранить свои сбережения, женщине предложили перевести деньги на безопасный счет. Потерпевшая передала мошенникам более 11 тысяч рублей.
В других случаях схема «развода» схожа и отличается лишь некоторыми деталями. Всего доверчивые белорусы перевели мошенникам более 67 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовные дела за мошенничество.
В МВД напомнили, что сотрудники компаний, банков, правоохранители не звонят гражданам по рабочим вопросам в мессенджерах, не просят оказать содействие в поимке злоумышленников, взять кредиты и перевести деньги куда-либо.
В случае такого звонка необходимо немедленно прекратить разговор, по возможности сохранить идентификаторы звонившего и сообщить об этом в милицию.