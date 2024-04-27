«Монтажник Распадской» отмечает 25-летие со дня основания

«Монтажник Распадской» постоянно развивается. Специалисты осваивают новые виды изделий и работ, обновляют и расширяют техническую базу. Так, например, в начале 2024 года на предприятии внедрена в работу новая машина термической резки, повышенной производительности. Весь процесс работы на ней максимально автоматизирован. В течение этого года также будут приобретены новые токарно-винторезные станки. Ежегодно обновляется сварочное оборудование.