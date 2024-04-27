«Монтажник Распадской» отмечает 25-летие со дня основания

Предприятие «Монтажник Распадской», которое является одним из активов Распадской угольной компании, празднует 25-летний юбилей. Организация производит металлоконструкции и крепежные материалы для всех шахт и разрезов компании, выполняет ремонт горно-шахтного оборудования. На юбилейном торжестве различными наградами отметили более 70 работников и ветеранов.
История предприятия началась в 1999 году с открытия цеха на шахте «Распадская», где производилась сварная сетка для крепления горных выработок. Сейчас действуют три производственные площадки, ассортимент расширен до 2 тысяч видов сертифицированной продукции. Производятся востребованные на шахтах и разрезах металлоизделия.
Сегодня на предприятии трудятся более 270 человек.
«Монтажник Распадской» постоянно развивается. Специалисты осваивают новые виды изделий и работ, обновляют и расширяют техническую базу. Так, например, в начале 2024 года на предприятии внедрена в работу новая машина термической резки, повышенной производительности. Весь процесс работы на ней максимально автоматизирован. В течение этого года также будут приобретены новые токарно-винторезные станки. Ежегодно обновляется сварочное оборудование.
На торжестве в честь юбилея лучшим работникам и ветеранам «Монтажника Распадской» были вручены региональные, городские и корпоративные награды.
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