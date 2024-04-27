Челябинскую область накроет жара до 27 градусов, объявлен желтый уровень опасности

По информации синоптиков, 28 апреля в регионе установится переменная облачность, предстоящей ночью преимущественно без осадков, днем в воскресенье местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный, его скорость 6−11 м/с, днем завтра порывы до 18 м/с.