Челябинскую область накроет жара до 27 градусов, объявлен желтый уровень опасности

Челябинскую область в ближайшие сутки накроет жара до 27 градусов — объявлен желтый уровень опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, 28 апреля в регионе установится переменная облачность, предстоящей ночью преимущественно без осадков, днем в воскресенье местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный, его скорость 6−11 м/с, днем завтра порывы до 18 м/с.
«Температура воздуха 28 апреля ночью плюс 10−15, днем — 22−27, в горах — 17−22 градуса», — говорится в комментарии.
Из-за прогнозируемой грозы и порывов ветра Гидрометцентр России объявляет желтый уровень опасности, означающий «погода потенциально опасна». Период предупреждения — с 8 до 20 часов 28 апреля.
Кроме того, в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), на это основании вводится оранжевый уровень опасности — «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».