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Челябинскую область накроет жара до 27 градусов, объявлен желтый уровень опасности

Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 71% 769 мм рт. ст. +12°
Источник: Агентство «Москва»

Челябинскую область в ближайшие сутки накроет жара до 27 градусов — объявлен желтый уровень опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, 28 апреля в регионе установится переменная облачность, предстоящей ночью преимущественно без осадков, днем в воскресенье местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный, его скорость 6−11 м/с, днем завтра порывы до 18 м/с.

«Температура воздуха 28 апреля ночью плюс 10−15, днем — 22−27, в горах — 17−22 градуса», — говорится в комментарии.

Из-за прогнозируемой грозы и порывов ветра Гидрометцентр России объявляет желтый уровень опасности, означающий «погода потенциально опасна». Период предупреждения — с 8 до 20 часов 28 апреля.

Кроме того, в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), на это основании вводится оранжевый уровень опасности — «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».