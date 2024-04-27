Жителям Воронежа показали, как будет выглядеть обновлённый парк «Танаис»

Напомним, эту городскую территорию возьмёт в концессию Эдуард Толоконников. Бизнесмен заявлял уже, что этот парк будут развивать для семейного отдыха. Здесь максимально сохранят пешеходные связи и обновят дорожки. Организуют в парке и много интересных для семейного отдыха зон: тропу здоровья, беличий парк, археологическую песочницу, резиденцию Деда Мороза и многое другое.