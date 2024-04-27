В Красноярском крае спасатели сняли рабочего с подъемного крана

26 апреля в селе Новоселово спасатели сняли попавшего в ловушку рабочего с высоты второго этажа. Коммунальщики пилили ветви и ствол большого тополя во дворе частного дома. Они использовали машину с подъемным краном, но неожиданно техника сломалась. Стрела не опускалась вниз, а в люльке подъемного устройства как раз находился человек. Он оказался в ловушке на высоте двухэтажного дома.