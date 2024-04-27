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В Красноярском крае спасатели сняли рабочего с подъемного крана

В селе Новоселово коммунальщик оказался в ловушке на высоте второго этажа.

Источник: КГКУ "Спасатель"

26 апреля в селе Новоселово спасатели сняли попавшего в ловушку рабочего с высоты второго этажа. Коммунальщики пилили ветви и ствол большого тополя во дворе частного дома. Они использовали машину с подъемным краном, но неожиданно техника сломалась. Стрела не опускалась вниз, а в люльке подъемного устройства как раз находился человек. Он оказался в ловушке на высоте двухэтажного дома.

Технику починить не удалось. Попытки спуститься самостоятельно результатов не дали. На улице было ветрено и холодно, и долго находиться на открытом воздухе попавший в беду мужчина не мог. Он вызвал специалистов Новоселовской спасательной станции.

Приехавшие спасатели сняли рабочего с подъемного крана с помощью альпинистского снаряжения. Помощь медиков ему не понадобилась.