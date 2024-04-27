Кузбассовцы стали активнее интересоваться творчеством Виктора Астафьева

Смотровая площадка «Царь-рыба» находится на Слизневском утёсе, на 23-м км трассы Красноярск — Дивногорск. Это одно из самых популярных туристических мест в Восточной Сибири. Помимо благоустроенной зоны отдыха, на обзорной площадке установлен огромный осетр, именно его в старину называли «царь-рыбой». Скульптура посвящена одному из знаковых произведений Астафьева о человеке и природе, их единстве и противоборстве. С площадки открывается панорамный вид на Енисей и окрестные населенные пункты, в том числе и на родину писателя-классика — Овсянку. В селе расположен мемориальный комплекс Астафьева, а 1 мая, в вековой юбилей писателя, здесь откроется новый Национальный центр, который станет точкой сосредоточения культуры, литературы и памяти.