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В Кузбассе трое несовершеннолетних повредили 18 могил бойцов СВО

Полицейские уже установили личности вандалов.

По данным кузбасской полиции, в Промышленновском муниципальном округе трое несовершеннолетних повредили 18 могил бойцов СВО. К правоохранителям обратились местные жители.

Полицейские опросили местную жительницу, которая видела школьников в районе кладбища и смогла их описать. Также они изучили распространённую в местных чатах запись с камеры видеорегистратора автобуса, на которой оказались запечатлены трое детей.

В итоге всех несовершеннолетних установили и опросили. Они пояснили, что пришли на кладбище, где захоронен погибший в ходе специальной военной операции отчим одного из детей, чтобы собрать с могил конфеты. Затем из шалости стали разбивать камнями портреты на надгробьях.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений).