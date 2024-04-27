В Кузбассе трое несовершеннолетних повредили 18 могил бойцов СВО

По данным кузбасской полиции, в Промышленновском муниципальном округе трое несовершеннолетних повредили 18 могил бойцов СВО. К правоохранителям обратились местные жители.
Полицейские опросили местную жительницу, которая видела школьников в районе кладбища и смогла их описать. Также они изучили распространённую в местных чатах запись с камеры видеорегистратора автобуса, на которой оказались запечатлены трое детей.
В итоге всех несовершеннолетних установили и опросили. Они пояснили, что пришли на кладбище, где захоронен погибший в ходе специальной военной операции отчим одного из детей, чтобы собрать с могил конфеты. Затем из шалости стали разбивать камнями портреты на надгробьях.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений).