В Кузбассе трое несовершеннолетних повредили 18 могил бойцов СВО

В итоге всех несовершеннолетних установили и опросили. Они пояснили, что пришли на кладбище, где захоронен погибший в ходе специальной военной операции отчим одного из детей, чтобы собрать с могил конфеты. Затем из шалости стали разбивать камнями портреты на надгробьях.