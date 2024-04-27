Воронежцам показали, как будет выглядеть поликлиника на 600 мест в Боровом

Воронежцам показали, как будет выглядеть поликлиника на 600 мест в микрорайоне Боровое. Фасад здания будет выполнен в контрастных темных и светлых оттенках. Динамика во внешнем облике будет создана за счет сдвинутых оконных проемов. Визуализацию опубликовала пресс-служба регионального отделения Союза архитекторов России в субботу, 27 апреля.



Члены архитектурной комиссии поддержали концепцию, однако рекомендовали заменить решение со ступенями на входы в здание на нулевом уровне, предусмотреть мощение без бордюров и дополнительное озеленение. Кроме того, необходимо совместно с администрацией Воронежа проверить точки доступа к тротуарам и планы по благоустройству территории, которая будет вести от поликлиники к остановкам общественного транспорта. Отдельно также рассмотрели вопрос парковки.



Архитектурная комиссия также проведет ценовой аудит фасадных решений. Поликлиника была спроектирована на основе проекта поликлиники в ЖК «Лазурный».