В Новосибирске появились вредоносные мухи-сирфиды

Как сообщает портал VN.ru, ссылаясь на слова кандидата биологических наук Алексея Яновского, ученые обнаружили мух-сирфидов в Новосибирске, которые служат опылителями для многих растений. Некоторые из них могут подгрызть побеги малины, после чего куст погибает.