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В Новосибирске появились вредоносные мухи-сирфиды

Вредоносных мух обнаружили в Новосибирской области.

Как сообщает портал VN.ru, ссылаясь на слова кандидата биологических наук Алексея Яновского, ученые обнаружили мух-сирфидов в Новосибирске, которые служат опылителями для многих растений. Некоторые из них могут подгрызть побеги малины, после чего куст погибает.

Другие виды сирфидов могут уничтожить и весь урожай капусты из-за своих едких личинок.

Специалист отметил, что сирфиды встречаются с желтыми полосками как у ос, а, например, туалетная муха-сирфида бывает рыжей по всей форме.

«Народное название сирфид — мухи-журчалки. Самая большая из наших сирфид ранней осенью норовит залететь на веранду, где громко “журчит” в полете. Возможно, поэтому так назвали», — рассказал Алексей Яновский.

Напомним, что в Новосибирске появились опасные ежи.

флора и фауна