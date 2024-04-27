Завтра в Левобережье Новосибирска перекроют часть дорог

28 апреля с 9 часов до 14 часов ограничивается движение транспорта по ул. Станиславского на участке от площади Труда до площади имени Станиславского.
В связи с этим движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:
Троллейбусы:
№ 4 — конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Титова, разворот на площади имени Станиславского для движения в обратном направлении, ул. Титова, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м»;
№ 24 — конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, ул. Владимировская, разворот в районе здания на ул. Фабричной, 55а для движения в обратном направлении, ул. Владимировская, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская»;
№ 35 — конечный остановочный пункт «Криводановский карьер», ул. Клубная, ул. 2-я Станционная, ул. Станционная, площадь Энергетиков, площадь Труда, ул. Широкая, ул. Ватутина, площадь имени Карла Маркса, разворот на кольце площади имени Карла Маркса на пересечении ул. Блюхера и ул. Титова, площадь имени Карла Маркса, ул. Ватутина, ул. Широкая, пл. Труда, площадь Энергетиков, ул. Станционная, ул. 2-я Станционная, ул. Клубная, конечный остановочный пункт «Криводановский карьер».
Автобусы:
№ 96 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади имени Карла Маркса до пл. Труда: ул. Блюхера, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее — по действующей схеме;
№ 1, 16, 43 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади имени Карла Маркса до площади Труда: ул. Ватутина, ул. Широкая, далее — по действующим схемам;
№ 14 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади имени Карла Маркса до площади Труда: ул. Блюхера, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее — по действующей схеме;
№ 55, 79 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Троллейной до площади Труда: ул. Титова, площадь имени Карла Маркса, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее — по действующим схемам;
№ 64 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади имени Станиславского до площади Труда: ул. Титова, площадь имени Карла Маркса, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее — по действующей схеме.
Маршрутные такси:
№ 10 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади имени Карла Маркса до площади Труда: ул. Блюхера, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее — по действующей схеме;
№ 12 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Троллейной до площади Труда: ул. Титова, площадь им. Карла Маркса, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее ¬ по действующей схеме.