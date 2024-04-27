Завтра в Левобережье Новосибирска перекроют часть дорог

№ 64 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади имени Станиславского до площади Труда: ул. Титова, площадь имени Карла Маркса, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее — по действующей схеме.



Маршрутные такси:



№ 10 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади имени Карла Маркса до площади Труда: ул. Блюхера, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее — по действующей схеме;