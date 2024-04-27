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В Пермском крае в конце апреля ожидаются грозы, ливни и град

На севере температура упадёт до +7°С.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 71% 769 мм рт. ст. +12°

Грозы, ливни и град ожидаются в Пермском крае в конце апреля, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.

Комплекс неблагоприятных погодных явлений ожидается в Прикамье 28 апреля. Как отмечают в ведомстве со ссылкой на пермский ЦГМС, по региону возможны сильные кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигнуть 15−20 метров в секунду. Днём в Пермском крае возможен град.

По данным синоптиков температура воздуха на юге региона поднимется до +22°С, а на севере достигнет +7°С.

В ведомстве предупредили о возможных авариях на системах ЖКХ, увеличении количества пожаров и росте количества ДТП. Минтербез призвал жителей и гостей Прикамья соблюдать правила безопасности.