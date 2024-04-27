В Пермском крае в конце апреля ожидаются грозы, ливни и град

Комплекс неблагоприятных погодных явлений ожидается в Прикамье 28 апреля. Как отмечают в ведомстве со ссылкой на пермский ЦГМС, по региону возможны сильные кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигнуть 15−20 метров в секунду. Днём в Пермском крае возможен град.