Стало известно, с чем связано введение режима повышенной готовности в Краснодаре

Введение режима повышенной готовности в Краснодаре объясняется необходимостью обеспечения безопасности в выходные и праздничные дни. Дежурные и экстренные службы в период майских каникул будут дежурить в круглосуточном режиме, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.