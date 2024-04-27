Стало известно, с чем связано введение режима повышенной готовности в Краснодаре

Введение режима повышенной готовности в Краснодаре объясняется необходимостью обеспечения безопасности в выходные и праздничные дни. Дежурные и экстренные службы в период майских каникул будут дежурить в круглосуточном режиме, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Режим будет действовать до 13 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Наумов.
— Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности и в связи с сохранением высокой пожароопасности 4 класса в период выходных и праздничных дней все оперативные службы переведены на усиленный режим работы, — объяснил необходимость введения режима начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.
Специалисты во время майских выходных готовятся оперативно реагировать и проводить аварийно-спасательные работы в случае необходимости. Коммунальные и ресурсоснабжающие предприятия примут меры для обеспечения бесперебойной работы сетей водоснабжения. До 13 мая исключены плановые отключения потребителей.