Оберегая природу: в области Абай высадили более 60 тысяч саженцев сосны

«Эта инициатива, однозначно, продолжится и дальше. В Семее воспитанники ФК “Елимай”, команда МФК “Семей” тоже внесли свой вклад в озеленение и посадили саженцы. Все мы можем стать примером для подрастающего поколения, участвуя в уборке и облагораживая наш регион».