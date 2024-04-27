Госавтоинспекция Екатеринбурга анонсировала рейды в майские праздники

Автоинспекторы в ходе рейдовых мероприятий будут уделять особое внимание нескольким видам правонарушений. Среди них управление ТС в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних. В ГИБДД отметили, что водители не уйдут от наказания и понесут ответственность за пренебрежение ПДД.
Ранее сообщалось, что за неделю с 15 по 21 апреля инспекторами ДПС выявлено 10 625 нарушений ПДД. Из всего числа нарушений пешеходами совершено 1076, водителями — 9549, из них 70 управляющими автобусами, 87 мототранспортом, 41 велосипедистами.