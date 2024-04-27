Госавтоинспекция Екатеринбурга анонсировала рейды в майские праздники

Автоинспекторы в ходе рейдовых мероприятий будут уделять особое внимание нескольким видам правонарушений. Среди них управление ТС в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних. В ГИБДД отметили, что водители не уйдут от наказания и понесут ответственность за пренебрежение ПДД.