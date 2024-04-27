Все аттестующие иностранцев вузы расторгли договоры с частными партнерами

«Таким образом, прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен. Теперь экзамены для иностранных граждан будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации. Площадки для этого появятся во всех регионах. Уполномоченные университеты завершают оформление соответствующих соглашений», — говорится в сообщении Минобрнауки.
Проводить экзамен по русскому языку как иностранному в РФ имеют право девять университетов, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один вуз Минпросвещения и одна организация правительства Москвы. Валерий Фальков на заседании 18 апреля заявил, что необходимо тщательнее контролировать проведение экзамена университетами на базе их организаций-партнеров.
В связи с этим до 1 мая Фальков поручил исключить коммерческих партнеров из процедуры проведения экзамена. Теперь они также не смогут оформлять и выдавать сертификаты о знании русского языка для иностранцев. За проведение подобных экзаменов в регионах будет отвечать один местный университет.