Все аттестующие иностранцев вузы расторгли договоры с частными партнерами

В связи с этим до 1 мая Фальков поручил исключить коммерческих партнеров из процедуры проведения экзамена. Теперь они также не смогут оформлять и выдавать сертификаты о знании русского языка для иностранцев. За проведение подобных экзаменов в регионах будет отвечать один местный университет.