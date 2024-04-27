Роспотребнадзор по Башкирии напомнил, куда нести клещей на исследование.

В Роспотребнадзоре по РБ напомнили адреса лабораторий, где исследуют клещей на заражённость энцефалитом и боррелиозом.
График работы пунктов приема клещей в период 28 апреля по 12 мая:
В Уфе: ул. Шафиева, 7 (ежедневно — с 9:00 до 16:00),
В Бирске: ул. Калинина, 18 (ежедневно — с 9:00 до 16:00, кроме 5 и 12 мая),
В Нефтекамске: ул. Социалистическая, 10 (ежедневно — с 9:00 до 16:00, кроме 5 и 12 мая),
В Стерлитамаке: ул. Революционная, 2а (ежедневно — с 9:00 до 15:30),
В Туймазах: ул. Лесовода Морозова, 1 (ежедневно — с 9:00 до 16:00, кроме 28 апреля, 1, 5, 9, 10, 12 мая),
В Кумертау: ул. Гафури, 29 (ежедневно — с 9:00 до 12:00, кроме 28 апреля, 5 и 12 мая),
В Белорецке: ул. Пушкина, 61/1 (ежедневно — с 9:00 до 15:30, кроме 5 и 12 мая),
В Месягутово: ул. Больничная, 4 (ежедневно — с 9:00 до 16:00, кроме 5 и 12 мая).
Заражаемость от клещей в Башкирии, к сожалению, растёт. В 2021 году зарегистрировано 16 случаев заболевания энцефалитом. В 2022-м — 28. В 2023-м было 16 случаев клещевого вирусного энцефалита и 26 случаев иксодового клещевого боррелиоза.