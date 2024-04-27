Роспотребнадзор по Башкирии напомнил, куда нести клещей на исследование.

Заражаемость от клещей в Башкирии, к сожалению, растёт. В 2021 году зарегистрировано 16 случаев заболевания энцефалитом. В 2022-м — 28. В 2023-м было 16 случаев клещевого вирусного энцефалита и 26 случаев иксодового клещевого боррелиоза.