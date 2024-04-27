В Омске на майских праздниках ограничат продажу алкоголя

Мэрия Омска напомнила предпринимателям об ограничении продажи алкоголя во время майских праздников. Запрет действует с 1 по 16 мая в местах, где пройдут культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Спиртными напитками, в том числе пивом, нельзя будет торговать за два часа до начала того или иного мероприятия и в течение двух часов после его окончания.
Отметим, что 1 мая в Омске пройдут велогонки у G-Drive Арены, бои среди любителей в Омской крепости и концерты в парке 30-летия ВЛКСМ.
Программа празднования Дня победы затронет все округа Омска. Самое масштабное празднование запланировано на Соборной площади. Там пройдёт торжественное построение войск Омского гарнизона.
Напомним, в Омской области действует особый противопожарный режим. Омичам запрещено выезжать в леса и разводить открытый огонь.