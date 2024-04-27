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В Омске на майских праздниках ограничат продажу алкоголя

Торговать нельзя будет в том числе и пивом.

Источник: Om1.ru

Мэрия Омска напомнила предпринимателям об ограничении продажи алкоголя во время майских праздников. Запрет действует с 1 по 16 мая в местах, где пройдут культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Спиртными напитками, в том числе пивом, нельзя будет торговать за два часа до начала того или иного мероприятия и в течение двух часов после его окончания.

Отметим, что 1 мая в Омске пройдут велогонки у G-Drive Арены, бои среди любителей в Омской крепости и концерты в парке 30-летия ВЛКСМ.

Программа празднования Дня победы затронет все округа Омска. Самое масштабное празднование запланировано на Соборной площади. Там пройдёт торжественное построение войск Омского гарнизона.

Напомним, в Омской области действует особый противопожарный режим. Омичам запрещено выезжать в леса и разводить открытый огонь.