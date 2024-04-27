Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве НСО рассказали о работе поликлиник на майских праздниках

В период длинных выходных медучреждения будут работать до 15:00.

Источник: Минздрава НСО

В министерстве здравоохранения Новосибирской области озвучили график работы поликлиник в период майских праздников. Информацию распространила пресс-служба ведомства.

Как сообщается, все поликлиники региона с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая будут открыты для пациентов с 9:00 до 15:00.

При этом записаться на приём, либо вызвать врача на дом можно будет с 8 до 14 часов. Для этого можно воспользоваться сайтом госуслуг, чат-ботом в Telegram или позвонить в единую регистратуру по номеру 122. Обращения, которые поступят после 14:00, перенесут на следующий день.

Пациентов с острой зубной болью будут круглосуточно принимать в стоматологической поликлинике № 3 на улице Петухова, 20 и в областной стоматологической поликлинике на Театральной, 46.

Кроме того, в Новосибирске будут круглосуточно работать травмпункты, а также служба скорой помощи и стационары городских больниц.

медицина