В Минздраве НСО рассказали о работе поликлиник на майских праздниках

При этом записаться на приём, либо вызвать врача на дом можно будет с 8 до 14 часов. Для этого можно воспользоваться сайтом госуслуг, чат-ботом в Telegram или позвонить в единую регистратуру по номеру 122. Обращения, которые поступят после 14:00, перенесут на следующий день.