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На М-4 «Дон» на Кубани восстановили движение по двум полосам после схода селя

Дорожные службы завершили ремонтные работы на участке дороги после оползня, произошедшего на 1492-м километре трассы М-4 «Дон» между селами Михайловский Перевал и Возрождение, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».

В процессе восстановительных работ была установлена железобетонная опорная стена, что помогло предотвратить новые оползневые явления и обеспечить безопасность на дороге.

Далее были проведены работы по восстановлению дорожного покрытия: создано основание из гравийно-песчаной смеси, наложено три слоя асфальтобетона, а затем выполнена дорожная разметка с использованием термопластика.

На завершающем этапе планируется устройство обочины и установка железобетонного барьерного ограждения, работы по которым будут проведены без ограничений для автомобильного движения. Полное завершение всех работ планируется к середине мая.