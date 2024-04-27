На М-4 «Дон» на Кубани восстановили движение по двум полосам после схода селя

В процессе восстановительных работ была установлена железобетонная опорная стена, что помогло предотвратить новые оползневые явления и обеспечить безопасность на дороге.
Далее были проведены работы по восстановлению дорожного покрытия: создано основание из гравийно-песчаной смеси, наложено три слоя асфальтобетона, а затем выполнена дорожная разметка с использованием термопластика.
На завершающем этапе планируется устройство обочины и установка железобетонного барьерного ограждения, работы по которым будут проведены без ограничений для автомобильного движения. Полное завершение всех работ планируется к середине мая.