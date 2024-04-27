Эрмитаж изменит часы работы 5 мая из-за репетиции Парада Победы

Для удобства посетителей время работы Эрмитажа в этот день продлят. Музей закроется на час позже обычного, в 19:00. Кассы перестанут работать за час до закрытия. В пресс-службе также призвали заранее планировать визит и покупать билеты, так как в майские праздники количество желающих посетить Эрмитаж вырастает в несколько раз. В праздники все музейные комплексы будут работать как обычно. В День Победы 9 мая Эрмитаж будет недоступен для гостей.