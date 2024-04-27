Эрмитаж изменит часы работы 5 мая из-за репетиции Парада Победы

Государственный Эрмитаж изменит часы работы 5 мая. В следующее воскресенье Главный музейный комплекс и Главный штаб откроются позже обычного. Изменения в графике связаны с генеральной репетицией Парада Победы.
— Поэтому в этот день Главный музейный комплекс и Главный штаб откроются в 12:00, — сообщила пресс-служба музея.
Для удобства посетителей время работы Эрмитажа в этот день продлят. Музей закроется на час позже обычного, в 19:00. Кассы перестанут работать за час до закрытия. В пресс-службе также призвали заранее планировать визит и покупать билеты, так как в майские праздники количество желающих посетить Эрмитаж вырастает в несколько раз. В праздники все музейные комплексы будут работать как обычно. В День Победы 9 мая Эрмитаж будет недоступен для гостей.
К слову, за день до этого, 4 мая, на Невском проспекте состоится парад восстановленной техники времен Великой Отечественной войны. Автомобили проедут по Невскому проспекту. Управлять ими будут реконструкторы, одетые в форму всех родов войск тех лет.