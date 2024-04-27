Выходные в мае в Крыму: когда отдыхать и работать

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. После самой длинной в году рабочей недели, когда россияне трудились шесть дней, включая субботу, последует короткая — в связи с празднованием Первомая. На следующей неделе рабочими будут только четверг и пятница — 2 и 3 мая.