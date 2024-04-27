Выходные в мае в Крыму: когда отдыхать и работать

Майские каникулы в этом году начнутся для россиян 28 числа, в воскресенье, далее последует дополнительный отдых 29, 30 апреля и 1 мая.
Рабочими днями будут 2 и 3 мая, далее россиян ожидают два выходных дня — суббота и воскресенье, а в Крыму к ним добавится третий — понедельник, 6 мая в республике также объявлен выходным в связи с празднованием Светлого Христова Воскресенья.
Череда длинных майских праздников продолжится с 9 по 12 числа включительно — в эти дни вся страна отметит годовщину Победы в Великой Отечественной войне.