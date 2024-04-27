Паром «Балтийск» планируют вернуть на калининградскую линию осенью

По данным информационного агентства, предварительным сроком окончания ремонта называют август-сентябрь, после чего судно должно вернутся на линию. «Железнодорожный паром “Балтийск” уже пришел в акваторию ЗАО “Канонерский судоремонтный завод” (Санкт-Петербург) для проведения планового ремонта. На предприятии в доке будет выполнена дефектовка корпуса судна и всех узлов и механизмов. От ее результатов будет зависеть объем предстоящего ремонта, который может оказаться более серьезным чем намеченный», — сообщили «Интерфаксу» в «Транс-Бизнес-Консалтинг».