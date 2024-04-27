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Дождь с грозой, град и сильный ветер накроют Омскую область завтра

Непогода ожидается в регионе днем завтра и послезавтра.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 76% 769 мм рт. ст. +12°

Синоптики прогнозируют дожди, грозу и сильный ветер с порывами до 21 м/с в Омской области 28 и 29 апреля.

По информации Обь-Иртышского УГМС, днем 28 и 29 апреля на территории Омской области ожидаются кратковременный дождь, град и гроза. В отдельных района порывистый ветер со скоростью до 15−21 м/с.

МЧС настоятельно рекомендует омичам при сильном ветре избегать нахождения вблизи линий электропередачи и рекламных щитов. При ухудшение погодных условий также не следует отпускать детей на улицу, оставлять их без присмотра.

При возникновении ЧС и аварий, вызванных погодными условиями, омичей просят сообщать о них дежурной смене ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с мобильного — 101. Кроме того, можно также обратиться в в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города по телефону: 78−78−78.