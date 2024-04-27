Дождь с грозой, град и сильный ветер накроют Омскую область завтра

Синоптики прогнозируют дожди, грозу и сильный ветер с порывами до 21 м/с в Омской области 28 и 29 апреля.
По информации Обь-Иртышского УГМС, днем 28 и 29 апреля на территории Омской области ожидаются кратковременный дождь, град и гроза. В отдельных района порывистый ветер со скоростью до 15−21 м/с.
МЧС настоятельно рекомендует омичам при сильном ветре избегать нахождения вблизи линий электропередачи и рекламных щитов. При ухудшение погодных условий также не следует отпускать детей на улицу, оставлять их без присмотра.
При возникновении ЧС и аварий, вызванных погодными условиями, омичей просят сообщать о них дежурной смене ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01,