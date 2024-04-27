Дождь с грозой, град и сильный ветер накроют Омскую область завтра

При возникновении ЧС и аварий, вызванных погодными условиями, омичей просят сообщать о них дежурной смене ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26 , 8 (3812) 44−91−00 , при звонке с мобильного — 101. Кроме того, можно также обратиться в в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города по телефону: 78−78−78.