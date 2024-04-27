«Светящиеся скамейки и деревянный променад»: рядом с Высоким мостом в Калининграде благоустроили смотровую площадку

Калининград стал одним из победителей конкурса по созданию туристического кода в историческом центре. Муниципалитету выделили 215 миллионов рублей. Средства направили на размещение малых архитектурных форм, арт-объектов, уличной навигации, фотозон, смотровых площадок, обустройство информационных центров, мест проведения культурных мероприятий в границах улиц Шевченко, Баграмяна, Портовой, Краснооктябрьской и Октябрьской. Кроме того, в рамках проекта оборудовали декоративную подсветку на Юбилейном, Деревянном, Высоком и Медовом мостах.