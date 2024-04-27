На омской трассе вводят годичный запрет на проезд большегрузов

«Запретить в период с 13 мая 2024 года по 13 мая 2025 года по автомобильной дороге движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 10 тонн и с массой, приходящейся на ось транспортного средства более 4 тонн», — обозначено в нормативном акте за подписью первого замглавы регионального Минтранса Дмитрия Пестрякова.
Уточняется, что требование обосновано аварийным состоянием четырех путепроводов вдоль названной дороги.
При этом выработано два объездных маршрута: по улицам Кондратюка, Волгоградской и 2-й Солнечной с выездом на трассу «Тюмень-Омск» и последующим «переходом» на Окружную дорогу города Омска на участке Федоровка — Александровка; или же по улицам 22 Декабря, Торговой, Южной и Мельничной с выездом на Южный обход города Омска.