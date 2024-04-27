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На омской трассе вводят годичный запрет на проезд большегрузов

В субботу, 27 апреля 2024 года, вступило в силу распоряжение Министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области о вводе продолжительного запрета на движение «тяжелого» транспорта на участке автодороги «Транспортная развязка “Станция “Входная”.

«Запретить в период с 13 мая 2024 года по 13 мая 2025 года по автомобильной дороге движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 10 тонн и с массой, приходящейся на ось транспортного средства более 4 тонн», — обозначено в нормативном акте за подписью первого замглавы регионального Минтранса Дмитрия Пестрякова.

Уточняется, что требование обосновано аварийным состоянием четырех путепроводов вдоль названной дороги.

При этом выработано два объездных маршрута: по улицам Кондратюка, Волгоградской и 2-й Солнечной с выездом на трассу «Тюмень-Омск» и последующим «переходом» на Окружную дорогу города Омска на участке Федоровка — Александровка; или же по улицам 22 Декабря, Торговой, Южной и Мельничной с выездом на Южный обход города Омска.