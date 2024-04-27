На омской трассе вводят годичный запрет на проезд большегрузов

При этом выработано два объездных маршрута: по улицам Кондратюка, Волгоградской и 2-й Солнечной с выездом на трассу «Тюмень-Омск» и последующим «переходом» на Окружную дорогу города Омска на участке Федоровка — Александровка; или же по улицам 22 Декабря, Торговой, Южной и Мельничной с выездом на Южный обход города Омска.