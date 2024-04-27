Власти Екатеринбурга совместят московскую «Тройку» с «Екартой»

«В Москве это реализовано на очень высоком уровне. Наверное, не надо что-то придумывать свое, проще применять те продукты, которые себя зарекомендовали в крупных городах. Но учитывая, что у нас уже есть определенный опыт, мы будем как раз в ходе работы нашей совместной рабочей группы эти подходы формировать, попытаться скореллировать имеющиеся продукты и получить результат, которого мы хотим добиться», — сказал Орлов.