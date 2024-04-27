Власти Екатеринбурга совместят московскую «Тройку» с «Екартой»

Орлов пояснил, что предложение о внедрении «СберТройки» поступило «от Москвы». Идея заинтересовала мэрию в первую очередь из-за возможности этой картой оплатить платную парковку.
«В Москве это реализовано на очень высоком уровне. Наверное, не надо что-то придумывать свое, проще применять те продукты, которые себя зарекомендовали в крупных городах. Но учитывая, что у нас уже есть определенный опыт, мы будем как раз в ходе работы нашей совместной рабочей группы эти подходы формировать, попытаться скореллировать имеющиеся продукты и получить результат, которого мы хотим добиться», — сказал Орлов.
ЕАН писал, что на днях в администрации Екатеринбурга создали межведомственную рабочую группу по внедрению билетной системы «СберТройка». Речь идет о федеральном проекте, который реализуется в 30 городах страны, в том числе Новосибирске, Воронеже, Иркутске и других. До 2025 года планируется внедрить систему в 59 регионах. В пресс-службе администрации Екатеринбурга подтвердили ЕАН, что будет изучаться опыт внедрения «СберТройки» в Москве, которая стала первой площадкой для реализации проекта. Окончательного решения не принято, поскольку группа только создана.