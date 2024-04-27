Для садоводов Уфы организуют сезонные автобусы.

— № 111 «Уфа — Кармасан» рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:30, 18:10, с о. п. «Кармасан» 10:00, 19:40 по субботам и воскресеньям;

— № 111к «г. Уфа (Южный автовокзал) — Кушнаренковский район, СНТ “Факел” рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:30, 18:30, с о. п. “СНТ “Факел” 09:30, 19:30 по субботам и воскресеньям;

— № 113к “г. Уфа (Южный автовокзал) — Уфимский район СНТ “Бачурино”” рейс со временем отправления с Южного АВ 15:30, с о. п. “Сады “Бачурино” 16:30 по субботам и воскресеньям;

— № 114 “Уфа — Сады “Юматово” рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:35, 18:25, с о. п. “Сады “Юматово” 09:45, 19:35 по субботам и воскресеньям;

— № 117 “Уфа — СНТ “Родник” рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:00, 11:00, 15:00, 18:00, с о. п. “СНТ “Родник” 09:10, 12:10, 16:10, 19:10 ежедневно;

— № 117к “Уфа (Южный автовокзал) — с. Первушино” рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:20, 17:50, с о. п. “Первушино” 09:30, 19:00 по субботам и воскресеньям;

— № 120 “Уфа — Мусино” рейсы со временем отправления с Южного АВ 8:00, 11:20, 14:10, 17:50, с о. п. “д. Новомусино” 09:30, 12:45, 15:35, 19:15 ежедневно;

— № 120к “Уфа — Сады УАИ” рейсы со временем отправления с Южного АВ 13:10, с о. п. “Сады УАИ” 14:30 по субботам и воскресеньям;

— № 123 “Уфа — Сады “Лесная поляна” рейсы со временем отправления с Южного АВ 09:00, 18:15, с о. п. “Сады “Лесная поляна” 09:45, 19:00 по субботам и воскресеньям;

— № 125 “Уфа Южный АВ — Федоровка” рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:10, 17:50, с о. п. “Федоровка” 09:20, 18:50 по субботам и воскресеньям;

— № 126 “Уфа — П/т “Автомобилист” рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:25, 13:50, 18:20 с о. п. “Автомобилист” 09:35, 15:00, 19:30 по субботам и воскресеньям;

— № 128 “г. Уфа (Северный автовокзал) — д. Новые Карашиды” рейсы со временем отправления с Северный АВ г. Уфа 08:30, 18:05 ежедневно, с ост. “Новые Карашиды” 09:35, 19:20 ежедневно;

— № 132 “г. Уфа (Северный автовокзал) — с. Федоровка” рейсы со временем отправления с Северного АВ 09:00, 17:20 по субботам и воскресеньям, с ост. “с. Федоровка” 10:15, 18:35 по субботам и воскресеньям;

— № 135 “Уфа — Сады “Демские” рейсы со временем отправления с ост. “Южный АВ” 08:30, 18:20 с о. п. “Сады “Демские” 09:25, 19:20 по субботам и воскресеньям;

— № 139 “г. Уфа (Северный автовокзал) — с. Тикеево” рейсы со временем отправления с Северного АВ 07:15, 12:00 по субботам и воскресеньям, 08:45 по будням, 17:35 ежедневно и с ост. “с. Тикеево” 09:15, 14:15 по субботам и воскресеньям, 10:30 по будням, 19:35 ежедневно;

— № 150 “г. Уфа (Южный автовокзал) — с. Балагушево” рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:20, 16:40 с о. п. “Балагушево” 09:45, 18:10 по субботам и воскресеньям;

— № 154 “г. Уфа (Южный автовокзал) — с. Александровка” рейсы со временем отправления с Южного АВ 07:45, 17:30, с о. п. “Александровка” 09:20, 19:05 по субботам и воскресеньям;

— № 156 “г. Уфа (Южный автовокзал) — Кушнаренковский район, СНТ “Каряка” рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:00, 16:30, с о. п. “Сады “Каряка” 09:20, 17:50 по субботам и воскресеньям;

— № 157 “Уфа — Фомичево” рейсы со временем отправления с Южного АВ 08:05, 18:00, с о. п. “Фомичево” 09:17, 19:22 по субботам и воскресеньям.