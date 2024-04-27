Майские магнитные бури в Новосибирске: полный прогноз

Жителей Новосибирска в мае ожидает несколько периодов магнитных бурь различной интенсивности. Первый из них придётся на начало месяца: с 1 по 3 мая прогнозируется умеренная магнитная буря, которая продлится до 21:00.



Следующая вспышка начнется 5 мая и будет влиять на магнитосферу Земли в течение двух дней, до 7 мая.