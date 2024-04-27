Майские магнитные бури в Новосибирске: полный прогноз

Жителей Новосибирска в мае ожидает несколько периодов магнитных бурь различной интенсивности. Первый из них придётся на начало месяца: с 1 по 3 мая прогнозируется умеренная магнитная буря, которая продлится до 21:00.
Следующая вспышка начнется 5 мая и будет влиять на магнитосферу Земли в течение двух дней, до 7 мая.
Затем ожидается период относительного спокойствия, после которого магнитные бури вернутся в конце месяца. С 24 по 25 мая и с 27 по 30 мая вновь прогнозируются возмущения магнитного поля Земли.
Специалисты предупреждают, что магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии метеозависимых людей, а также лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и вегетососудистой дистонией. В эти периоды рекомендуется быть особенно внимательными к своему здоровью и при необходимости проконсультироваться с врачом.
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