Высокая пожароопасность объявлена в 9 районах Новосибирской области

В Новосибирской области с 29 апреля по 2 мая прогнозируют высокую пожароопасность 4 класса. Она сохранится в Барабинском, Коченёвском, Чистоозерном, Купинском, Баганском, Доволенском, Кочковском, Краснозёрском и Карасукском районах, сообщает ГУ МЧС по региону по ссылкой на прогноз Западно-Сибирского УГМС.