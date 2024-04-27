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Высокая пожароопасность объявлена в 9 районах Новосибирской области

Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.

Источник: телеграм-канал

В Новосибирской области с 29 апреля по 2 мая прогнозируют высокую пожароопасность 4 класса. Она сохранится в Барабинском, Коченёвском, Чистоозерном, Купинском, Баганском, Доволенском, Кочковском, Краснозёрском и Карасукском районах, сообщает ГУ МЧС по региону по ссылкой на прогноз Западно-Сибирского УГМС.

«Во избежание пожаров, необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя разводить костры. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что при обнаружении возгорания следует незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 или 112.

МЧС