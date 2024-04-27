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Нижегородцам рассказали о «каше из-под щита»

Метростроевцы рассказали про технологию горнопроходческих работ.

Источник: МЕТРО НН

Информация размещена в телеграм-канале «Метро НН».

«Каша из-под щита» именно так в шутку называют породу, которую разрабатывает тоннелепроходческий комплекс.

В ходе проходки тоннеля от площади Сенной в разрабатываемый грунт для его кондиционирования нагнетается специальная биоразлагемая пена, которая смешивается в призабойной камере с частичками грунта для повышения его пластичности. Вследствие этого образовывается своеобразная «каша».

На этом этапе проходки выведение породы производится шнековым конвейером. После она направляется в специальные емкости, и по мере заполнения они подвозятся к месту подъема на поверхность, грунт пересыпается в большой накопитель, а затем вывозится на специальный полигон.

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