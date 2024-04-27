В Челябинской области после короткого потепления снова станет прохладно

В ближайшие сутки в Челябинской области ожидается теплая, но ветреная погода с подъемом дневной температуры воздуха до +27 градусов. Однако в последующие дни холодный северный ветер заставит опуститься столбики термометров, а на юге региона пройдут дожди, местами сильные, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой областной гидрометеоцентр.
Ближайшей ночью на Южном Урале температура будет колебаться от +10 до +15 градусов. Ветер западный и юго-западный, с порывами до 18 метров в секунду. Днем будет по-летнему тепло — 22−27 градусов. В горах чуть прохладнее.
В понедельник ветер изменится, ночью при прояснении температура местами может упасть даже до +1 градуса. Днем только лишь на крайнем юге будет +20, на большей части территории в среднем от 10 до 15 градусов тепла.
Примерно такая же картина будет и на следующий день.
Что касается праздничного дня 1 мая, то, по предварительным расчетам, будет тоже прохладно, причем кое-где с дождями.