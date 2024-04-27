Жители Узбекистана делятся кадрами необычного природного явления — солнечного гало́

В прошлом гало сеяло среди людей страх и панику. Люди не знали, что их глазам открывается оптическая иллюзия, и считали гало недобрым знаком, но иногда становилось причиной для принятия важных политических решений. Один из самых ярких примеров — отказ императора Карла V от осады Магдебурга в 1551 году. Увидев над городом гало с ложным солнцами, он посчитал его символом небесной защиты осаждаемых.