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Жители Узбекистана делятся кадрами необычного природного явления — солнечного гало́

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Солнечное гало́ наблюдают жители нескольких регионов Узбекистана. Необычайный солнечный диск виден в Андижане, Самарканде и в других городах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Гало — это светящаяся дуга вокруг солнца. В отличие от радуги, гало появляется из-за ледяных кристаллов в облаках на высоте примерно 5−10 километров в прохладную или влажную погоду, а солнечный свет, проходя через кристаллы, создает дугу.

Явление это — весьма редкое, последний раз о таком эффекте в небе Узбекистана сообщалось в начале года.

Для справки. Гало — это своеобразная радуга вокруг светила. Отличие в том, что гало отличается от привычной радуги цветом и причиной возникновения. Гало обычно обрамляет Солнце или Луну, но иногда образуется вокруг ярких источников света..

В прошлом гало сеяло среди людей страх и панику. Люди не знали, что их глазам открывается оптическая иллюзия, и считали гало недобрым знаком, но иногда становилось причиной для принятия важных политических решений. Один из самых ярких примеров — отказ императора Карла V от осады Магдебурга в 1551 году. Увидев над городом гало с ложным солнцами, он посчитал его символом небесной защиты осаждаемых.