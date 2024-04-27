Как будут работать поликлиники и больницы в майские праздники на Кубани

В период майских выходных в поликлиниках на Кубани будут принимать пациентов дежурные врачи-терапевты и педиатры. Не прервут работу процедурные кабинеты, неотложная помощь будет оказываться до 22.00, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Краснодарского края.