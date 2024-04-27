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Как будут работать поликлиники и больницы в майские праздники на Кубани

В минздраве регионе рассказали о режиме работы медучреждений.

В период майских выходных в поликлиниках на Кубани будут принимать пациентов дежурные врачи-терапевты и педиатры. Не прервут работу процедурные кабинеты, неотложная помощь будет оказываться до 22.00, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Краснодарского края.

Стационары будут работать в обычном режиме, без выходных, как и амбулаторная медицинская помощь.

Праздники и выходные никак не повлияют и на работу травмпунктов. Они будут оказывать помощь круглосуточно.

В случае вопросов жители Кубани могут получить ответ на горячей линии минздрава, где принимают обращения в любое время.

— С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая 2024 года телефонные обращения жителей принимают: «горячая линия» министерства по телефону 8−800−2000−366; телефоны «горячей линии» медицинских организаций, — уточнили в пресс-службе минздрава региона.

Вызов скорой медицинской помощи принимаются по телефонам: 03 — для стационарных телефонов; 103 — для мобильных; 112 — единый номер для обращения при угрожающих жизни состояниях.

Стало известно, с чем связано введение режима повышенной готовности в Краснодаре.

Особый режим будет действовать до 13 мая.

медицина