Расписание «Ласточек» на МЦК изменится в майские праздники

Ранее в МЖД сообщили, что расписание пригородных поездов на Савеловском и Белорусском направлениях изменится в конце апреля и в мае из-за развития инфраструктуры на ряде станций. Некоторые поезда выйдут из графика, проследуют по укороченному маршруту, а также будут отправляться и прибывать раньше или позже из-за замены двух стрелочных переводов на станции Марк. Работы пройдут с 29 по 30 апреля с 01:00 до 11:00.