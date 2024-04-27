Врачи Крыма провели операцию на сердце 100-летней жительнице

Врачи больницы им. Н. А. Семашко заменили кардиостимулятор пациентке, которой 100 лет. Операция длительностью около 40 минут проводилась под местной анестезией и седацией, прежнее устройство было заменено на современную модель, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.