Врачи Крыма провели операцию на сердце 100-летней жительнице

Врачи больницы им. Н. А. Семашко заменили кардиостимулятор пациентке, которой 100 лет. Операция длительностью около 40 минут проводилась под местной анестезией и седацией, прежнее устройство было заменено на современную модель, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.
После операции состояние пациентки заметно улучшилось, она готовится к выписке.
Операцию выполнили специалисты единственного в Крыму отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Здесь оказывается помощь не только крымчанам, но и жителям Запорожской и Херсонской областей.