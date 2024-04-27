Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи Крыма провели операцию на сердце 100-летней жительнице

Она длилась около 40 минут.

Источник: Правительство Республики Крым

Врачи больницы им. Н. А. Семашко заменили кардиостимулятор пациентке, которой 100 лет. Операция длительностью около 40 минут проводилась под местной анестезией и седацией, прежнее устройство было заменено на современную модель, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.

После операции состояние пациентки заметно улучшилось, она готовится к выписке.

Операцию выполнили специалисты единственного в Крыму отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Здесь оказывается помощь не только крымчанам, но и жителям Запорожской и Херсонской областей.

медицина