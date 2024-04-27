Два авиашоу покажут нижегородцам в августе

Два авиашоу покажут в Нижнем Новгороде и Чкаловске в августе. Об этом заместитель губернатора Олег Беркович сообщил в рамках пресс-конференции по событийной программе «Культурной столицы 2024 года».
3 августа в небе над Нижним Новгородом можно будет увидеть выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Наблюдать за истребителями нижегородцы смогут над акваторией Оки и Волги.
Кроме того, 10 августа в Чкаловске состоится фестиваль скоростей «Русские крылья». Жителям и гостям города продемонстрируют фигуры высшего пилотажа и марш парад судов.
Напомним, музыкально-экологический фестиваль «Рок чистой воды» (12+) пройдёт в Нижнем Новгороде 27 июля. В программе заявлены 12 групп, среди которых «ЧайФ» и «Пилот». Мероприятие пройдёт на площади Минина и Пожарского.