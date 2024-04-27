Ветеранам ВОВ подарили вечный бесплатный проезд на омских маршрутках

Участники Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на маршрутах, которые обслуживает СРО «Омские перевозчики». Решение об этом приняли на прошедшем недавно заседании совета общества.
Право на бесплатный проезд, которое введут с 1 мая, будет действовать неограниченно долго — отменять его не планируют.
«Ради победы над фашизмом наши деды не щадили себя и сделали невозможное! В СРО “Омские перевозчики”, входят прямые потомки тех, кто приближал великий День Победы, и в наших сердцах — безмерная благодарность за их подвиг. Поэтому бесплатный проезд, который мы предоставляем для наших ветеранов пожизненно, это не просто часть социальной поддержки, но и выражение нашей глубокой благодарности каждому участнику Великой Отечественной войны», — сообщил председатель совета СРО Владимир Геворгян.
Отметим, что аналогичная мера будет действовать во всём общественном транспорте Омска и области с 3 по 10 мая этого года.
На сайте «Омских перевозчиков» указано, что их машины работают на маршрутах 6Н, 30, 31Н, 42, 47Н, 54, 68, 83Н, 97, 99, 117Н, 200, 222, 276, 303, 305, 307, 323, 331, 339, 344, 346, 350, 359, 362, 385, 386, 392, 393, 394, 399, 409, 410, 418, 421, 425, 426, 500, 503, 511, 514. Отметим, что как минимум отчасти этот список является неактуальным: некоторые из перечисленных маршрутов отменили после прошлогодней транспортной реформы.