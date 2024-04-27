Ветеранам ВОВ подарили вечный бесплатный проезд на омских маршрутках

«Ради победы над фашизмом наши деды не щадили себя и сделали невозможное! В СРО “Омские перевозчики”, входят прямые потомки тех, кто приближал великий День Победы, и в наших сердцах — безмерная благодарность за их подвиг. Поэтому бесплатный проезд, который мы предоставляем для наших ветеранов пожизненно, это не просто часть социальной поддержки, но и выражение нашей глубокой благодарности каждому участнику Великой Отечественной войны», — сообщил председатель совета СРО Владимир Геворгян.