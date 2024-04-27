Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге спасшего людей из огня дворника наградили картиной

В пожарной части Адмиралтейского района Петербурга наградили дворника, который спас несколько человек из горящего дома на Подольской улице, сообщил в соцсетях глава района Сергей Оверчук.

Источник: СТРАНИЦА СЕРГЕЯ ОВЕРЧУКА «ВКОНТАКТЕ»

Он сообщил, что сотрудник управляющей компании ООО «Жилкомсервис» Олимжон Ибрагимов помог жителям покинуть задымленные квартиры, а после этого — помогал разместить их в ближайшей школе.

«Сегодня поблагодарил Олимжона и вручил ему подарок от юных адмиралтейцев — картину с видом района, написанную специально для него!», — написал чиновник.

Стоит отметить, что горожан возмутила такая награда. В комментариях к сообщению они писали, что дворника стоит наградить денежной премией.

Как сообщал «МК в Питере», мужчина служил в войсках Узбекистана, а также занимается спортом. Он мгновенно отреагировал на ситуацию, залез по водосточной трубе на третий этаж и помог людям спуститься на землю.

ЖКХ