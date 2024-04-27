В Петербурге спасшего людей из огня дворника наградили картиной

Он сообщил, что сотрудник управляющей компании ООО «Жилкомсервис» Олимжон Ибрагимов помог жителям покинуть задымленные квартиры, а после этого — помогал разместить их в ближайшей школе.
«Сегодня поблагодарил Олимжона и вручил ему подарок от юных адмиралтейцев — картину с видом района, написанную специально для него!», — написал чиновник.
Стоит отметить, что горожан возмутила такая награда. В комментариях к сообщению они писали, что дворника стоит наградить денежной премией.
Как сообщал «МК в Питере», мужчина служил в войсках Узбекистана, а также занимается спортом. Он мгновенно отреагировал на ситуацию, залез по водосточной трубе на третий этаж и помог людям спуститься на землю.