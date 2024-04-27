«Белавиа» открыла прямой рейс Минск — Махачкала

Рейсы по маршруту Минск — Махачкала — Минск будут выполняться один раз в неделю по пятницам.
Вылет из Минска запланирован в 13.10, прибытие в Махачкалу — в 16.40. Вылет из Махачкалы — в 17.40, прибытие в Минск — в 21.35. Рейс будет осуществляться на воздушном судне Эмбраер-195 с комфортабельным салоном эконом- и бизнес-класса. Время полета из Минска в Махачкалу составит 3 часа 30 минут, в обратном направлении — 3 часа 45 минут.
Старт нового направления «Белавиа» по традиции торжественно отметили в двух локациях: Национальном аэропорту Минск и Международном аэропорту Махачкала. В Минске церемонию открыл ансамбль танца «Кавказ», первому пассажиру вручили подарок от ОАО «Белавиа», а также сертификат на трансфер от партнера авиакомпании.
В Махачкале борт из Беларуси встречали лезгинкой и водной аркой.
«Новый рейс будет востребован пассажирами, — считает заместитель генерального директора по маркетингу и ВЭД ОАО “Белавиа” Владимир Баркун. — Мы предлагаем белорусам открыть для себя Дагестан как привлекательное туристическое направление. Рейс Минск — Махачкала — это возможность увидеть живописные горы и Каспийское море, побывать в самобытном, древнем городе Дербент и на самом глубоком в Европе Сулакском каньоне. Вдохновляющие места, которые наполняют энергией».
По его словам, загрузка первого рейса из Минска составляет более 70%, показатель последующих — еще выше, что говорит о популярности маршрута уже сейчас.
«Белавиа» анонсировала открытие рейса в конце января, за это время белорусы успели почитать, узнать о привлекательности Дагестана. И выбрать это направление для отдыха летом и на майские праздники. Некоторые рейсы загружены на 100%", — отметил Владимир Баркун.