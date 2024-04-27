«Белавиа» открыла прямой рейс Минск — Махачкала

Вылет из Минска запланирован в 13.10, прибытие в Махачкалу — в 16.40. Вылет из Махачкалы — в 17.40, прибытие в Минск — в 21.35. Рейс будет осуществляться на воздушном судне Эмбраер-195 с комфортабельным салоном эконом- и бизнес-класса. Время полета из Минска в Махачкалу составит 3 часа 30 минут, в обратном направлении — 3 часа 45 минут.