Как будет ходить транспорт в центре Самары на майские праздники

В Самаре на майские праздники из-за ограничений движения транспорта рядом с площадью Куйбышева изменятся пути следования автобусов, трамваев и троллейбусов.
Так, с 6 утра до полуночи 9 мая 2024 года не будут ходить автобусы № 11, а с 20 часов 8 мая до 15 часов 9 мая не будет курсировать троллейбус № 11.
Также с 17 часов до полуночи 3 мая, с 17 часов 6 мая до 14 часов 7 мая, с 20 часов 8 мая до 15 часов 9 мая по временным схемам поедут трамваи № 15, 20к, 1, 3, 5, 16, 20, 22.
Трамвай № 15 в прямом направлении поедет по улицам Тухачевского, Чернореченской, Арцыбушевской/Красноармейской; в обратном направлении — по улицам Арцыбушевской/ Красноармейской, через железнодорожный вокзал до улицы Тухачевского.
Трамвай № 20к в прямом направлении поедет по улицам Фадеева, Арцыбушевской, через железнодорожный вокзал, Станцию № 1 (улица Тухачевского); в обратном направлении — через Станцию № 1 (улица Тухачевского), по улицам Чернореченской и Фадеева.
Оба маршрута ходят только в будни.
Трамвай № 1 в прямом направлении проследует от автостанции «Аврора», через Станцию № 1 (улица Тухачевского), железнодорожный вокзал, по улицам Красноармейской/Арцыбушевской; в обратном направлении — по улицам Красноармейской/Арцыбушевской, Чернореченской, Тухачевского/Киевской и до автостанции «Аврора».
Трамвай № 3 в прямом направлении будет идти от Юнгородка, по улицам Чернореченской, Красноармейской/ Арцыбушевской; в обратном направлении — по улицам Арцыбушевской/Красноармейской, через железнодорожный вокзал, по улицам Тухачевского/ Киевской, через автостанцию «Аврора» и до Юнгородка.
Трамвай № 5 в прямом направлении поедет по улицам Фадеева, Чернореченской, Тухачевского/ Киевской (без заезда на Станцию № 1); в обратном направлении — по улицам Тухачевского/ Киевской (без заезда на Станцию № 1), через железнодорожный вокзал, по улицам Арцыбушевской и Фадеева.
Трамвай № 16 в прямом направлении проследует по улицам Тухачевского, Чернореченской, Арцыбушевской/Красноармейской; в обратном направлении — по улицам Арцыбушевской/Красноармейской, через железнодорожный вокзал до улицы Тухачевского.
Трамвай № 20 в прямом направлении поедет по улицам Фадеева, Арцыбушевской, через железнодорожный вокзал, Станцию № 1; в обратном направлении — через Станцию № 1, по улицам Чернореченской и Фадеева.
Трамвай № 22 в прямом направлении проследует с Барбошиной поляны, по улицам Чернореченской, Тухачевского/ Киевской (без заезда на Станцию № 1); в обратном направлении — по улицам Тухачевского/Киевской (без заезда на Станцию № 1), через железнодорожный вокзал, по улице Арцыбушевской и до Барбошиной поляны.
Также изменят свои маршруты автобусы № 3, 24, 34, 37, 46, 47, 61, 80, 226, 261 и троллейбус № 6, сообщили в пресс-службе мэрии.