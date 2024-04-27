Как будет ходить транспорт в центре Самары на майские праздники

Трамвай № 22 в прямом направлении проследует с Барбошиной поляны, по улицам Чернореченской, Тухачевского/ Киевской (без заезда на Станцию № 1); в обратном направлении — по улицам Тухачевского/Киевской (без заезда на Станцию № 1), через железнодорожный вокзал, по улице Арцыбушевской и до Барбошиной поляны.