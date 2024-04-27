Три южноуральских города встретят «Поезд Победы»

Первыми ретропоезд встретят жители Магнитогорска. На железнодорожный вокзал города металлургов он приедет в 12:00. Уже на следующий день, 6 мая, состав смогут увидеть в Карталах. А вот в Челябинске программа начнется в 14.00, а сам поезд приедет в 14.30.