Три южноуральских города встретят «Поезд Победы»

В этом году «Поезд Победы» смогут посетить жители Челябинска, Магнитогорска и Карталов. Расписание прибытия железнодорожного состава опубликовала пресс-служба ЮУЖД.
Первыми ретропоезд встретят жители Магнитогорска. На железнодорожный вокзал города металлургов он приедет в 12:00. Уже на следующий день, 6 мая, состав смогут увидеть в Карталах. А вот в Челябинске программа начнется в 14.00, а сам поезд приедет в 14.30.
«В составе поездов — “теплушки” с артистами в форме военных лет. По прибытии на перронах будет организовано выступление творческих коллективов», — сообщили в ЮУЖД.
Также в Челябинске организуют выставку военной техники, мастер-классы, игры.