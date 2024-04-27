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Три южноуральских города встретят «Поезд Победы»

Ретросостав приедет в Челябинскую область накануне празднования годовщины Великой Победы.

В этом году «Поезд Победы» смогут посетить жители Челябинска, Магнитогорска и Карталов. Расписание прибытия железнодорожного состава опубликовала пресс-служба ЮУЖД.

Первыми ретропоезд встретят жители Магнитогорска. На железнодорожный вокзал города металлургов он приедет в 12:00. Уже на следующий день, 6 мая, состав смогут увидеть в Карталах. А вот в Челябинске программа начнется в 14.00, а сам поезд приедет в 14.30.

«В составе поездов — “теплушки” с артистами в форме военных лет. По прибытии на перронах будет организовано выступление творческих коллективов», — сообщили в ЮУЖД.

Также в Челябинске организуют выставку военной техники, мастер-классы, игры.