В Екатеринбурге объявлена новая площадка юбилейного фестиваля Ural Music Night

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете мероприятия, это сквер за Театром оперы и балета. Его реконструировали несколько лет назад, а 28 июня 2024 года он на одну ночь превратится в пространство для песен и танцев. В рамках «Уральской ночи музыки» там прозвучат фолк и классическая музыка.