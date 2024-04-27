Росгвардейца из Башкирии, спасшего двух детей, наградили медалью «За доблесть».

В июле 2023 года росгвардеец находился во дворе своего дома в селе Аитово Бижбулякского района, расположенного около реки Дема, когда прибежал его сын и сообщил, что в воде тонут дети. Айдар Нуриахметович незамедлительно бросился на помощь. Прибежав на место происшествия, он увидел девочку и мальчика, барахтающихся в воде. Мужчина быстро оценил обстановку, сначала вытащил малышку на берег, а потом поплыл за вторым утопающим. Он несколько раз нырял на глубину и сумел найти ребенка, поднял его на поверхность. Мальчик был без сознания и не подавал признаков жизни. Росгвардеец оказал пострадавшим первую помощь до приезда медиков.