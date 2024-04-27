В РПЦ заявили об отсутствии попыток к пасхальному перемирию из-за непонимания Украины

«Русская церковь уже выступала с призывом рождественского перемирия в начале 2023 года, когда Святейший Патриарх призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений, однако эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей. И с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны», — сказал он.
«Если же такого понимания нет и признаков его появления не наблюдается, то, мне кажется, выдвижение таких инициатив как минимум не актуально», — заметил Кипшидзе.
С начала военной операции Киева в Донбассе в 2014 году в рамках минского переговорного процесса неоднократно объявлялись перемирия по случаю крупных праздников, в том числе религиозных. Большинство из них украинские войска нарушали в первые же часы. В начале 2023 года власти Украины не приняли предложение российской стороны о перемирии на время рождественских праздников, украинские войска продолжили обстрелы.
Православные христиане в 2024 году празднуют Пасху 5 мая.