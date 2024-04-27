В РПЦ заявили об отсутствии попыток к пасхальному перемирию из-за непонимания Украины

«Русская церковь уже выступала с призывом рождественского перемирия в начале 2023 года, когда Святейший Патриарх призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений, однако эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей. И с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны», — сказал он.